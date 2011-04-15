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17.07.2019

Индекс Мосбиржи может приблизиться к отметке в 2700 пунктов

В последние несколько торговых сессий активность торгов на глобальных рынках сравнительно невысока. Ключевыми темами на рынках остаются вопросы предстоящего смягчения монетарных курсов ведущими ЦБ и идея замедления экономического роста, и в целом за последние дни принципиально новой информации инвесторы не получили.
Сезон квартальной корпоративной отчетности в Штатах пока складывается скорее нейтрально. Вчерашние отчеты JP Morgan и Goldman Sachs в целом вышли в позитивном ключе (прибыль превысила уровень консенсус-прогнозов), при этом с учетом ожиданий скорого снижения ставок есть ожидания снижения чистого процентного дохода банков в ближайшие кварталы. В целом ожидания от текущего сезона отчетностей у рынков не самые радужные – FactSet ожидает снижения прибыльности американских компаний в среднем на 3%.
Из макроэкономической статистики вчерашнего дня выделим вчерашние данные по экономическим настроениям в ЕС и розничным продажам в США. Индекс экономических настроений по Германии от ZEW продолжил снижение (-24,5 п.) и вплотную приблизился к минимумам прошлого года, розничные продажи в Штатах, напротив подросли с (-0,4%) до 0,4%. Большого влияния статистики на рынок мы не видели, но отметим умеренное укрепление доллара на глобальном валютном рынке.
В ходе вчерашнего дня вновь всплыла тема американо-китайский торговых отношений. Президент США Д.Трамп вновь подтвердил возможность ввести дополнительные пошлины на весь китайский импорт и упрекнул Китай в нарушениях ранее принятых договоренностей (в частности отсутствии увеличения покупок со стороны Китая сельскохозяйственной продукции). На этой неделе должен состояться очередной раунд торговых переговоров (скорее всего, в телефонном режиме) между сторонами, но на данный момент стороны достаточно далеки от серьезного прогресса.
Российский рынок акций пока остается в режиме коррекции, но снижение индекса Мосбиржи по итогам вчерашнего дня было символическим. Сегодняшний день на российском рынке будет отмечен дивидендными отсечками в ряде бумаг (Газпром, Сургутнефтегаз, Мечел, АФК Система). Суммарное влияние отсечек на индекс Мосбиржи сегодня составит около 40-45 пунктов, за счет этого индекс Мосбиржи, вероятно, опустится в зону 2700-2720 пунктов.



Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития
ПАО "Промсвязьбанк"


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