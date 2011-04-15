Внешний фон не благоприятствует росту акций на отечественном рынке

Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. Был отмечен спрос в металлургическом секторе. Так, акции НЛМК (NLMK) и Норникеля (GMKN) подорожали на 1.2%, Северстали (CHMF) – на 0.6%. Тем временем в минусе закрылись АФК Система (AFKS, -2.8%), ВТБ (VTBR, -2.2%), МосБиржа (MOEX, -1.8%), Газпром (GAZP, -0.9%).

Во втором эшелоне вновь было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Галс-Девелопмент (HALS) подорожали на 16.7%, ОГК-2 (OGKB) – на 2.8%, Белона (BLNG) – на 2.5%, Кузбасской топливной компании (KBTK) – на 1.6%.

Фондовые индексы США понизились на 0.1% - 0.4%, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС из-за закрытия реестра акционеров Газпрома (GAZP) и Сургутнефтегаза (SNGS, SNGSP) «под дивиденды» - на бумаги двух компаний в совокупности приходится более 20% индексной корзины. Внешний фон также пока не благоприятствует росту: заявления президента США о возможности введения новых пошлин на китайские товары и госсекретаря – о потенциальной готовности Ирана к переговорам (при некоторых условиях) стали поводом к коррекции вниз по ценам на нефть. Кроме того, неожиданно сильные данные по розничной торговле в США дали основания для укрепления доллара на валютном рынке, которое снижает сравнительную привлекательность активов на развивающихся рынках. На внутреннем валютном рынке в начале торгов возможны попытки закрепления выше уровня 63.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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