Нефть пойдет вверх после обвала из-за заявлений Трампа

Российский рынок вчера попытался приостановить падение: по итогам дня Индекс Мосбиржи закрылся почти без изменений, хотя еще днем просадка достигала 0,7%. В лидерах снижения были бумаги электроэнергетического сектора, в которых прошла хорошая фиксация прибыли после недавнего ралли.

Однако сегодня с утра внешняя ситуация резко ухудшилась. Мало того, что рынку придется пережить дивидендные гэпы «Газпрома» и «Сургутнефтегаза», так еще и нефть потеряла по сравнению с вчерашним закрытием около 2-х долларов.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что «с Ираном было достигнуто много прогресса». Хотя никакой конкретики озвучено не было, котировки нефти резко пошли вниз. В моменте падение достигало 4-% процентов, что выглядит излишне сильным: складывается впечатление, что на рынок опять вышли мощные нефтяные «быки», которые в угоду лидеру США и просадили нефть, воспользовавшись новостным фоном. Очень все это смахивает на манипуляцию рынком…

Попытки отскока нефти к закрытию глобальных рынков пресекли данные Американского института нефти, согласно которым запасы углеводорода в стране снизились на прошлой неделе всего на 1,4 млн баррелей. Сегодня этот прогноз должно подтвердить или опровергнуть Минэнерго США. Рынок же ждет снижения показателя на 2,7 млн баррелей. Если реальное сокращение будет значительно большим, то котировки нефти могут отыграть доллар-полтора от вчерашнего обвала.

В общем сегодня нас ждет открытие с минусом как минимум 1,5% по Индексу Мосбиржи. Пока сильных поводов для разворота вверх не видно. Спекулятивно на отскок можно ближе к обеду можно попробовать взять нефтянку и ту же нефть.

Не очень все хорошо складывается и для рубля. Мало того, что рухнула нефть, так еще и доллар вчера осязаемо укрепился к основным мировым валютам. По итогам дня рубль потерял к доллару около 0,6%, но сумел закрыться ниже отметки 63. Сегодня ждем, что российская валюта начнет отыгрывать вчерашние потери, если пара евро-доллар не пробьет уровень 1,12, около которого она сейчас и находится.





Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.