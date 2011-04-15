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17.07.2019

На рынке нефти повышенная турбулентность

После относительно спокойной первой половины торгов, волатильность на рынке черного золота резко возросла. В результате котировки Brent, едва коснувшись отметки 67 долларов за баррель, обрушились более чем на 3%, в моменте утратив отметку 64 доллара. К концу дня цены вернулись за пределы этого уровня, но остались под давлением.
Турбулентность в сырьевой сегмент привнесла геополитика. Фьючерсам и без того было непросто «сохранять лицо» на фоне новостей о возобновлении активности на американском побережье Мексиканского залива после улучшения погодных условий. Под вечер на рынке появились сообщения о том, что Иран готов к переговорам с США по ядерной программе. Эта новость снизила геополитический риск вокруг Тегерана, ослабив беспокойство по поводу перебоев в поставках.
Масла в огонь подлил отчет API, который отразил более скромное, чем ожидалось сокращение запасов сырой нефти. На прошлой неделе запасы упали на 1,4 млн баррелей против прогноза снижения на 3 млн. При этом запасы дистиллятов подскочили на 6,2 млн баррелей, максимально с января этого года. После сверхпозитивных показателей, опубликованных неделей ранее, замедление сокращения запасов выглядит логичным, но если официальный отчет Минэнерго сегодня выйдет таким же блеклым, это не пойдет на пользу рынку.
В ближайшей перспективе, помимо сигналов из США, трейдеры будут следить за новостями с геополитического фронта, где дальнейшее потепление отношений между Вашингтоном и Тегераном может усилить давление на Brent и вернуть баррель под отметку 64 доллара.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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