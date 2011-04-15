Рынок РФ готов к развитию умеренной коррекции

В среду российские фондовые индексы продолжили движение в рамках

нисходящей коррекции пятую сессию подряд. Просадка давно назрела и выглядит вполне уместной, но пока о переломе восходящего тренда, сформировавшегося в начале года, речи не идет. Ведущие индексы вернулись к уровням начала июня, но еще остаются на

относительно высоких позициях, что сулит продолжение фиксации прибыли, если обстановка на международной арене не улучшится. По итогам сессии индекс МосБиржи и РТС закрылись на уровнях 2713,17 и 1361,58 соответственно, потеряв в среднем 1,5%.

С зарубежных площадок повеяло новой волной беспокойства по поводу

отсутствия прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. После очередного выпада Трампа, который сказал, что может ввести тарифы на оставшийся импорт из КНР и предрек «долгий путь» к соглашению, мировые инвесторы, которые в последнее время зациклились на политике Центробанков, осознали, что возникла очередная угроза новой эскалации противоречий двух стран, не говоря уже о прогрессе по направлению к сделке. Это вкупе с неоднозначной корпоративной отчетностью обусловило уклонение от рисков, что усилило коррективные движения на отечественном рынке.

Учитывая нестабильность в сегменте рисковых активов в целом и угасание энтузиазма на развивающихся площадках в частности, а также распродажи на рынке нефти на попытках роста, до конца недели откат российских индексов вполне может продолжиться. При этом риски для РТС носят более сдержанный характер за счет относительно устойчивых позиций рубля, который накануне не пустил доллар выше отметки 63 руб. при поддержке налогового периода.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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