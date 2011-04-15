Начало падения быков

Американский рынок сошел с уровня 3 000,03 по индексу Standard & Poor's 500. Основных причин падения было три.

Во-первых, участники глобального рынка наконец стали воспринимать заявления Дональда Трампа о новых пошлинах в отношении Китая всерьез. Внешнеторговая война действительно влияет на экономику США, причем не в лучшую сторону. Это подтверждают хотя бы данные о том, что происходит в сфере грузоперевозок в Америке.

Вторым триггером для снижения оказались корпоративные отчеты компаний. Большинство экономических и финансовых изданий отметили, что вчера основные фондовые индексы на Уолл-стрит упали. Из-за слабых результатов железнодорожного оператора CSX опасаются, что затянувшаяся война между США и Китаем нанесет ущерб прибылям многих компаний в США. Результаты перевозчиков являются здесь опережающим индикатором. Вчера акции CSX лишились 10,3% после того, как компания отчиталась о более низкой, чем ожидалось, квартальной прибыли и ухудшила свой годовой прогноз по будущей выручке от операционной деятельности.

В-третьих, вчера отчет предоставил провайдер потокового видеовещания Netflix. Акции этой компании задали тон движению всего индекса NASDAQ Composite. Компания сообщила, что по итогам квартала количество подписчиков на территории США сократилось на 130 тыс. человек, в то время как аналитики в большинстве своем прогнозировали прирост на 352 тыс. человек. За пределами США общее число подписчиков компании возросло всего на 2,83 млн человек вместо планируемых 4,8 млн.

Кроме того, eBay также заявил о снижении показателей. По результатам полугодия чистая прибыль компании сократилась на 12,3%, что оценивается в $920 млн. При этом прибыль на одну акцию составила $1,04 против $1,03 годом ранее.

Отчет корпорации Alcoa тоже привлек инвесторов. По итогам первого полугодия чистый убыток американского производителя алюминия составил $601 млн. Примечательно, что в прошлом году за этот период прибыль была всего $205 млн.

На американском рынке мы наблюдаем скромное снижение всех основных фондовых индексов. Посмотрим, что будет дальше.







Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра»











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