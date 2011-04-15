Утро четверга начинается со снижения отечественного фондового рынка, индекс Московской биржи прикасается к отметке в 2700 пунктов, наиболее пугающе выглядят бумаги Транснефти, которые теряют на фоне дивидендной отсечки 4.5% стоимости. В целом если вспомнить, что в последнее время из-за инцидента с грязной нефтью и спорами между Транснефтью и Росснефтью о роли компаний в ликвидации последствий, удивительно как компания не потеряла больше.

Отдельный негатив испытывает нефтегазовый сектор рынка, теряющий от 0.3 до 2% на снижении нефтяных котировок, цена за баррель нефти марки Brent снизилась до 63.7 долларов, здесь влияние до сих пор оказывают заявления о возможных переговорах США и Ирана.

На валютном рынке сегодня, несмотря на падение нефти продолжается рост рубля к доллару и евро, торги открываются в зеленой зоне. 62.7 рублей стоит доллар, 70.5 стоит евро, свой вклад в такую динамику вносят налоговый период в России, популярность ОФЗ (снижающаяся), а также риторика Пауэлла и поступки Лагард – все свидетельствует о смягчении монетарной политики в ЕЦБ и ФРС.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка







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