Российские индексы подошли к важным уровням поддержки

В четверг российский фондовый рынок продолжил развивать медвежью

коррекцию. При этом учитывая давление со стороны негативного внешнего фона и очередное падение котировок нефти, просадка наших индексов оказалась вполне сдержанной. К концу сессии индекс МосБиржи сократил внутридневные потери до 0,39%, финишировав на отметке 2702,59, тогда как РТС закрылся на уровне 1349,76, снизившись на 0,87%. Важно отметить, что за шестидневную коррекцию отечественные бенчмарки достигли важных уровней поддержки, и от того, выстоят ли эти уровни, во многом зависит

дальнейший вектор движения индексов. Другими словами, важность

технических факторов на данном этапе возрастает.

Валюта тем временем показала относительную стабильность и торговалась в соответствии с развитием событий на рынке Форекс, где доллар снова дал слабину, благодаря чему пара доллар/рубль просела на 0,12%, несмотря на распродажи в сырьевом сегменте. Пара доллар/рубль, которая в моменте пронзила отметку 63 руб., к финалу торгов вернулась под психологическую отметку. Причем после закрытия нашего рынка давление на американскую валюту резко усилилось на фоне голубиных комментариев представителя ФРС Вильямса. Это означает, что как минимум на старте сегодняшней сессии у рубля будет возможность укрепиться с первичной целью на уровне 62,70 руб.

Несмотря на некоторые сигналы о возобновлении переговоров США с Китаем и Ираном, участники фондовых рынков не проявляют особого интереса к покупкам акций, предпочитая осторожность. Чем дольше тянется торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином, тем менее эмоционально инвесторы стали реагировать на слова и хотят видеть реальные действия в направлении заключения сделки. В случае с американским рынком немаловажную роль играет и тот факт, что индексы находятся вблизи рекордных значений и не привлекают покупателей в условиях присутствующих рисков. Учитывая такие сдержанные настроения на мировых площадках, а также дальнейшее удешевление нефти, в ближайшей перспективе откат на отечественном рынке может получить продолжение. Но при этом следует помнить, что при улучшении внешнего фона может произойти локальный отскок от уровней поддержки.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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