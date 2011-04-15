В четверг рынок в целом оставался под давлением внешнего фона, но по отдельным бумагам наметилось восстановление спроса. Так, акции Ростелекома (RTKM) подорожали на 2.3%, Норникеля (GMKN) – на 2.0%, Северстали (CHMF) – на 0.9%. Тем временем из цены акций Транснефти (TRNFP, -3.1%) были исключены дивиденды в размере 10705.95 руб. на акцию. Новатэк (NVTK) подешевел на 1.5%, Газпром нефть (SIBN) – на 1.2%, Роснефть (ROSN) - на 1.0%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Южного Кузбасса (UKUZ) подорожали на 3.1%, МГТС (MGTS) – на 2.8%. Тем временем Электроцинк (ELTZ) подешевел на 4.6%, МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 4.5%.

Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.4%, фьючерсы на индексы США торгуются заметно выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в умеренном минусе, по азиатским наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов вероятно повышение по индексу РТС. Внешний фон улучшился после выступления президента Федерального банка Нью-Йорка, который заговорил о необходимости снижения базовой процентной ставки ФРС на 0.5 п.п. (а не на 0.25 п.п., что рассматривается как наиболее вероятное решение на ближайшем заседании). Кроме того, сообщения о поражении в районе Ормузского пролива американскими ВМС беспилотного летательного аппарата, принадлежащего Ирану, стали поводом к развороту вверх по котировкам нефтяных фьючерсов. На валютном рынке в начале торгов вероятно возобновление коррекции вниз по паре доллар-рубль на фоне роста цен на нефть и ожиданий смягчения денежной политики ФРС США.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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