Покупатели сегодня вернутся на рынок акций

Ожидания отскока наших акций вчера не реализовались: Индекс Мосбиржи снизился почти на 0,4%, но при этом сумел удержать важную отметку 2700 пунктов. И опять-таки мы не видели сильного желания продавать и каких-то намеков на выход нерезидентов из российских акций. Любимые бумаги иностранных инвесторов выросли: Сбербанк на символические 0,06%, а вот «Норникель» прибавил аж 2%.

Так что пора прекратить падение. Мы не говорим о том, что экономика страны сильна и российский рынок акций просто не может упасть – все как раз наоборот. Но для масштабного падения еще не пришло время, и мы ждем отскока хотя бы на 1,5-2 процента.

Внешний фон с утра говорит в пользу нашего желания: после закрытия фондовой секции Мосбиржи, американский рынок акций вырос, в хорошем плюсе азиатские площадки. Сыграет свою роль и пятницу, на этот раз позитивную: накануне выходных «шортисты» будут прикрывать позиции.

Очень хочется купить «Газпром», который на дивидендной отсечке упал очень сильно, хотя обычно он относительно быстро закрывает дивидендный гэп. С оптимизмом смотрим и на Сбербанк, который технически перепродан.

Отскочила от локальным минимумов и нефть: опять вчера котировки «черного золота» рухнули. И опять без весомых поводов, если не считать за них незначительное снижение прогнозного спроса на нефть в этом году со стороны Международного энергетического агентства и информацию о том, что Россия увеличила добычу нефти. Мы же продолжаем быть уверенны в том, что основная причина падения нефти – спекулятивные продажи со стороны очень крупных игроков, действующих в интересах США.

В последние дни падение нефти начинается буквально накануне старта торгов на американских фондовых площадках. Поэтому к 16.00 мск мы рекомендуем сокращать длинные позиции по нефти и открывать их в случае, если рынок резко не повернет вниз. При этом мы по-прежнему ждем котировки нефти в раоне70 долларов за баррель в среднесрочной перспективе.

На нейтральном внешнем фоне рубль вчера укрепился к доллару почти на 0,3%. При этом никаких внутренних новостных поводов для роста также не было. Вполне возможно, что валюту начали скупать крупные экспортеры для аккумулирования рублевых средств, которые понадобятся для выплат дивидендов.

С большой вероятность сегодня рубль начнет тестировать довольно широкий диапазон 62,3-62,6, пробитие которого откроет дорогу в район 61,3 руб за доллар.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.