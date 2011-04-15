Рынок нефти непросто вдохновить на рост

В четверг нефть отметила четвертый день снижения кряду. Brent, которая в моменте обвалилась к 1-месячным минимумам в районе 61,30 долларов за баррель, закрыла торги в районе 62,40, опустившись с дневных максимумов на 200 пунктов. После недавних попыток стабилизации волатильность в сырьевом сегменте снова возросла, а попытки роста по-прежнему притягивают на рынок продавцов, желающих зафиксировать прибыль на более привлекательных уровнях.

Участники рынка продолжают демонстрировать свое разочарование стремительным восстановлением добычи на американском побережье Мексиканского залива. Еще во вторник в регионе было зафиксировано сокращение производства почти на 60%, а в четверг цифра улучшилась до 19%. Также игрокам не понравились недавние комментарии российского министра энергетики Новака, который сообщил, что после падения к многолетним минимумам в июне из-за инцидента с загрязнённой нефтью, добыча углеводородов в стране восстановилась.

На этом фоне обострение на геополитическом фронте не смогло оказать ценам ощутимой поддержки. Котировки укрепились лишь в моменте, реагируя на сообщения о том, что корабль ВМС США сбил иранский дрон в Ормузском проливе в целях самообороны», поскольку беспилотник якобы игнорировал сигналы.

При этом данный инцидент снижает вероятность возобновления переговоров по иранской ядерной сделке, о которой ранее говорили Вашингтон и Тегеран. Так что в зависимости от реакции Ирана, этот фактор еще может оказать поддержку Brent, но она вряд ли будет устойчивой. Более широкая картина по-прежнему говорит в пользу падения котировок, поскольку баланс спроса и предложения все еще нарушен, а угроза ослабления мирового спроса сохраняется.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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