На рынке РФ ожидается дальнейшее развитие коррекции

В минувшую пятницу российский рынок предпринимал попытки возобновления движения в рамках восходящей траектории, но нестабильный внешний фон и тяга к развитию коррекции после продолжительного подъема не позволили нашим индексам совершить отскок. В итоге бенчмарки закрылись разнонаправлено, но без существенных внутридневных изменений. Более широкая картина показывает, что отечественный рынок продолжает двигаться в русле медвежьей коррекции, продолжение которой рискует привести к

нарушению целостности восходящего тренда.

Так, индекс МосБиржи закрылся с понижением на 0,07%, у отметки 2700,57, а РТС прибавил 0,07%, финишировав на 1350,69. Примечательно, что с технической точки зрения присутствуют предпосылки для дальнейшего отката российских индексов. Об этом говорит нежелание инвесторов переходить к покупкам на попытках отскока вверх. Это свидетельствует о том, что в предстоящие дни фиксация прибыли может получить продолжение, если на зарубежных площадках не сформируется устойчивая восходящая тенденция.

На предстоящей неделе в центре внимания рынков будет оставаться

монетарная политика Центробанков. Инвесторы продолжают гадать, насколько агрессивным будет предстоящее снижение ставки ФРС, и в зависимости от изменения ожиданий формируются краткосрочные настроения на фондовых площадках мира. В четверг состоится заседание ЕЦБ, от которого большинство участников рынка не ждет снижения ставки в этот раз, хотя такая вероятность все же присутствует, учитывая все еще низкую инфляцию в регионе и в целом слабые экономические показатели, в том числе в Германии. Голубиная риторика Центробанка может улучить настроения в сегменте рисковых активов, что облегчит положение российских индексов.

В ближайшей перспективе давление на наш рынок может сохраниться,

учитывая преимущественно негативный внешний фон. Сегодня в ходе утренней сессии азиатские площадки в основном просели на фоне очередного изменения ожиданий относительно смягчения политики ФРС – теперь рынки снова ставят на более скромное снижение стоимости кредитования. При этом нефть, которая немного подорожала в пятницу, по-прежнему не может развить полноценное восстановление, что также говорит в пользу просадки российских индексов.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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