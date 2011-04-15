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22.07.2019

Обстановка на рынках остается неопределенной

В пятницу в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики изменения цен. Обстановка на рынках в целом оставалась несколько неопределенной из-за снижения уверенности трейдеров в агрессивном смягчении денежной политики ФРС США и отсутствия деталей ожидаемых переговоров между США и КНР по вопросам торговли. В минусе закрылись Северсталь (CHMF, -1.9%), Газпром (GAZP, -1.0%), Алроса (ALRS, -1.0%), Сбербанк (SBER, -0.8%). Тем временем обыкновенные акции Ростелекома (RTKM) подорожали на 1.6%, АФК Система (AFKS) – на 1.4%, ММК (MAGN) – на 1.0%.
Во втором эшелоне, как и в секторе голубых фишек, не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции РусАква (AQUA) подорожали на 7.0%, Южуралникеля (UNKL) – на 4.6%, Уралкалия (URKA) – на 4.3%. Тем временем обыкновенные акции Галс-Девелопмент (HALS) подешевели на 5.4%, Росинтер ресторантс (ROST) – на 2.5%.
Фондовые индексы США понизились на 0.2% - 0.7%, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским наблюдается коррекция вниз.
В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи отметки 1350 пунктов по индексу РТС. Неопределенность в отношении масштабов предстоящего смягчения денежной политики ФРС США и геополитическая напряженность вокруг Ирана сдерживают активность инвесторов на рынках акций в целом. Между тем поток корпоративной отчетности может сыграть роль фактора повышения волатильности по фондовым индексам. Сегодня, в частности, ожидается отчетность корпораций Halliburton (до открытия торгов в США) и Whirlpool (23:10 мск), акции которых входят в индексный список S&P 500. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи уровня 63.0 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.



Антон Старцев, CFA ведущий аналитик компании «ОЛМА»





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