Рынок акций повторит попытку отскока

В пятницу российский рынок акций предпринял попытку прервать коррекцию и отскочить от поддержки 2700 пунктов по Индексу Мосбиржи. Однако под вечер продажи возобладали и по итогам дня рублевый индикатор рынка закрылся «крестиком». В общем-то это можно трактовать как разворотную фигуру, свидетельствующую о ослаблении продаж.

Сложно сказать, что помешало инвесторам удержать завоеванные утром позиции. Возможно, сыграл свою роль фактор пятницы, хотя никаких рисков переноса лонгов было не видно. Но рынок вниз утащили акции Сбербанка и «Газпрома», имеющие наибольший вес в Индексе Мосбиржи. Практически все остальные «голубые фишки» закрылись в плюсе.

Сегодня внешний фон складывается в пользу повторения отскока: растут американские фьючерсы, прибавляет нефть. Однако увлекаться покупками не стоит: рынок находится с нисходящей фазе и фундаментальных причин для роста нет.

Более того, в случае пробоя отметки 2700 пунктов Индекс Мосбиржи может очень быстро потерять 80-90 пунктов, где спекулятивные покупки будут более привлекательными.

Сегодня с целью отскока присматриваемся прежде всего к «нефтянке» - «Лукойлу» и «Газпромнефти». Впрочем, «Газпром» и Сбер также очень давно падают без коррекции.

Цены на нефть пошли вверх из-за ареста Ираном британского танкера. Поэтому говорить о каком-то «прогрессе» в переговорах с Исламской Республики мы, в отличие от Дональда Трампа, не стали бы. Продолжается устойчивый тренд на снижение числа действующих буровых становой в США, что подтвердила пятничная статистика от Baker Hughes. Кстати, эти данные частенько отыгрываются в первой половине понедельника.

Однако и в случае с нефтью увлекаться покупками не стоит: велика вероятность очередного выхода на охоту здоровенного «медведя» во второй половине дня, который быстро съест все утренние завоевания. Сейчас первой целью роста нефти является отметка чуть выше 67 долларов за баррель, а потом – диапазон 70-72 долларов. Как только очередная волна необъяснимых и во многом искусственных распродаж нефти схлынет, котировки нефти возьмут эти цели.

Не ждем особых изменений на валютном рынке. Отыгрывая выросшую нефть, рубль в паре с долларом попытается уйти под отметку 63. Немного настораживает поведение доллара на мировом рынке: пара евро-доллар сверху вниз упорно приближается к отметке 1,2, а ее пробитие уведет рубль в район 63,5. Пока для рубля диапазон 62,5-63,5 остается актуальным.





Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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