Рынок нефти: геополитика не дает должной поддержки

Цены на нефть перешли к росту в пятницу, сократив недельные потери, которые все же оказались максимальными с мая. Brent, которая днем ранее отметилась на минимумах в районе 61.30 долларов за баррель, завершила торговую пятидневку немногим ниже уровня 63 доллара, который котировки протестировали на открытии сессии в понедельник.

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке остается в центре внимания рынков. Покупатели несколько оживились после сообщений о том, что вечером в пятницу вооруженные силы Ирана задержали в Ормузском проливе британский танкер. Однако геополитический фактор, который сопровождается ожиданиями перебоев в поставках и, соответственно, сокращения мирового предложения, не дает рынку должной поддержки из-за превалирующих опасений существенного ослабления мирового спроса.

Несмотря на то, что в последнее время ключевые мировые Центробанки демонстрируют готовность к смягчению монетарной политики с целью оказания поддержки экономике, участники рынка продолжают прогнозировать угасание глобального спроса на энергоносители, ссылаясь на ухудшение экономических индикаторов в крупных странах.

Впрочем, геополитика еще может оказать более ощутимую поддержку рынку, если обстановка продолжит накаляться, а Центробанки будут и далее успокаивать инвесторов обещаниями стимулов. В краткосрочной перспективе Brent, которая пытается обосноваться над отметкой 63 доллара, скорее всего продолжит курсировать в привычном диапазоне, и понижательные риски будут сохраняться, пока котировки находятся ниже 200-дневной скользящей средней в районе 65,80 долларов.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями















В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.