На российском рынке добавился «южнокорейский фактор»

Российский рынок продолжает развитие коррекции, которая с каждым днем приобретает все более устойчивый ход, подобный тому, каким уверенным было ралли в начале лета. В понедельник ведущие фондовые индексы отметились на 1,5-месячных минимумах и закрылись неподалеку. Дальнейшая ликвидация длинных позиций происходит на нестабильном внешнем фоне, где инвесторы анализируют противоречивые сигналы со стороны Центробанков, а также геополитическую ситуацию, которая в последнее время развивается

вокруг Ирана. По итогам вчерашней сессии индекс МосБиржи просел на 0,60% - до 2684,25, тогда как РТС подешевел еще на 0,7%, достигнув отметки 1341,17.

Рубль тоже постепенно сдает позиции, но пока в более сдержанном режиме. Доллар закрылся над уровнем 63 руб. впервые почти за две недели, что выглядело вполне закономерно, учитывая укрепление американской валюты на рынке Форекс и малоактивную динамику нефтяных цен, которые после некоторых попыток роста на «иранском факторе» вернулись на исходные позиции и продолжают топтаться немногим выше уровня 63 доллара за баррель на утренней сессии во вторник. Сдерживает понижательное давление на рубль налоговый период, который в скором времени подходит к концу. Учитывая сохранение спроса на американскую валюту, сегодня пара доллар/рубль может продолжить попытки развития импульса над ключевой отметкой 63 руб.

Отечественные индексы тоже с большой долей вероятности останутся под давлением, учитывая появление нового медвежьего фактора. В частности, Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства, открыв предупредительный огонь из-за российского бомбардировщика. Инцидент произошел к востоку от южной части Корейского полуострова – территория, которую Токио и Сеул считают спорной. Ограничить негативное влияние этого фактора может улучшение внешнего фона на сообщениях о скором возобновлении торговых переговоров между США и Китаем.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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