Фондовые индексы США в понедельник закрылись небольшим повышением, отечественные фондовые индексы снизились, цены на нефть немного подросли. Если говорить о последних, то инициативу на рынке нефти перехватили «нефтемедведи». С 14 по 18 июля мы наблюдали волну снижения, в данный момент «отрисовывается» фигура «флаг», после чего снижение продолжится. Нефтяные цены соскочили вниз с локального повышательного тренда, сформированного 14 июня с.г.. Захват британского танкера в Ормузском проливе не помог «нефтебыкам» вернуть котировки нефти на траекторию уверенного роста (он носит «символический» характер. Это плохой признак для нефти – ранее рост геополитической напряженности всегда вызывал рост ее котировок, но сейчас сложился дисбаланс в пользу предложения (спасибо сланцевикам из США) и трейдеры мало обращают внимание на «захваты танкеров».

В четверг Дональд Трамп заявил, что ВМС США сбили иранский дрон в целях самозащиты, но эта новость также почти не повлияла на нефтяные цены. Войны между США и Ираном Трамп не хочет. Иран тоже решил не накалять обстановку и заявил, что не терял дрона. Вместо этого вчера Тегеран завил что казнит иранских граждан, которые шпионили на ЦРУ. Долгосрочный прогноз по цене нефти (Brent) от Goldman Sachs «говорит» что в следующем году средняя цена нефти составит $60.

Слабость нашего рынка связана с окончанием дивидендного сезона. Биржевые быки потеряли свою мотивацию. Глупо отрицать 11 июля с.г. индекс МосБиржи соскочил вниз с майского повышательного тренда и к покупкам надо относится щепетильно. Публикация ВВП США за второй квартал в пятницу (первая), заседания ЕЦБ, заседание Банка России, сезон отчетности в США (на этой неделе отчитаются 25% компаний) могут толкнуть наш рынок в ту или иную сторону. С политикой Банка России есть определенная ясность – практически все аналитики ждут снижения ее 25 базисных пункта, но по остальным пунктам ясности нет. По грядущему заседанию ФРС США 30-31 июля до того как будут опубликованы данные ВВП США также нет ясности. Вице-председатель ФРС Ричард Кларида считает, что ФРС не «нужно ждать, пока все станет так плохо, чтобы иметь драматическую серию снижения ставок». Майк Уилсон, главный инвестиционный директор Morgan Stanley ждет в течении трех ближайших месяцев коррекции американского рынка на 10% и понятно, что эта коррекция больно ударит по отечественному рынку.

В такой «мутной» ситуации любой подъем котировок на нашем рынке можно будет рассматривать как спекулятивное явление. Правительство США будет продолжает накачивать фондовый пузырь, который выгоден Трампу – ему в ноябре 20 года надо переизбираться. Вменяемые люди смотрят на все это с ужасом потому что когда пузырь лопнет мало никому не покажется. Кстати, сейчас многие правительства стран Европы, включая Россию рассматривает различные ограничения для инвестиций для своего населения на фондовом рынке США, в Китае тоже рассматриваются такие ограничения. Американские акции в секторе технологий торгуются с соотношением P / S на уровне 20 и выше при том что просвета в торговой войне не видно, а корпоративные доходы стагнируют. В этом году американские индексы прибавили больше 20% «на надеждах» окончания торговой войны, а что будет если эти надежды не оправдаются?

В такой ситуации любой подъем нашего рынка будет носить чисто спекулятивный характер, и медведи его быстро отыграют назад.







Андрей Верников, Директор по аналитике ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»









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