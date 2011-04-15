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23.07.2019

Нефть марки Brent на азиатской сессии вторника продолжает расти уже третью сессию подряд

Нефть марки Brent на азиатской сессии вторника продолжает расти уже третью сессию подряд, получая поддержку на опасениях за перебои поставок нефти со стороны Ближнего Востока. К 9:00 МСК вторника Brent котируется на уровне $63,50. Судя по всему, покупатели намереваются затащить Brent выше $65, однако, сделать это будет непросто. Пересмотренный со снижением прогноз мирового спроса на нефть, а также растущие трудности в макроэкономической среде, обеспечивают довольно сильные позиции и продавцам. Напомним, что в минувшую пятницу Международное энергетическое агентство понизило прогноз роста спроса на нефть на 2019 год до 1,1 млн. баррелей в сутки с 1,2 млн. баррелей как раз из-за ухудшения перспектив мировой экономики. Участники рынка продолжают внимательно следить за событиями на Ближнем Востоке. После инцидентов с иранским беспилотником, а также захваченным британским нефтяным танкером стало очевидно, что тему ближневосточного кризиса нельзя недооценивать. Усложняет общее положение дел и то, что гонка за лидерство в консервативной партии Англии ещё не окончена - кто будет новым премьер-министром мы узнаем уже сегодня. Учитывая, что британское судно продолжает удерживаться иранскими властями, новоиспеченный лидер Объединённого Королевства вполне может подлить «масло в огонь». Стоит отметить, что вероятность этого особенно высока если учесть, что новым премьером Англии может стать практически радикал Борис Джонсон. На этом фоне рекомендуем сохранять «длинные» позиции с целью закрепления Brent выше $65.



Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets



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