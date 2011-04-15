Нефть марки Brent на азиатской сессии вторника продолжает расти уже третью сессию подряд, получая поддержку на опасениях за перебои поставок нефти со стороны Ближнего Востока. К 9:00 МСК вторника Brent котируется на уровне $63,50. Судя по всему, покупатели намереваются затащить Brent выше $65, однако, сделать это будет непросто. Пересмотренный со снижением прогноз мирового спроса на нефть, а также растущие трудности в макроэкономической среде, обеспечивают довольно сильные позиции и продавцам. Напомним, что в минувшую пятницу Международное энергетическое агентство понизило прогноз роста спроса на нефть на 2019 год до 1,1 млн. баррелей в сутки с 1,2 млн. баррелей как раз из-за ухудшения перспектив мировой экономики. Участники рынка продолжают внимательно следить за событиями на Ближнем Востоке. После инцидентов с иранским беспилотником, а также захваченным британским нефтяным танкером стало очевидно, что тему ближневосточного кризиса нельзя недооценивать. Усложняет общее положение дел и то, что гонка за лидерство в консервативной партии Англии ещё не окончена - кто будет новым премьер-министром мы узнаем уже сегодня. Учитывая, что британское судно продолжает удерживаться иранскими властями, новоиспеченный лидер Объединённого Королевства вполне может подлить «масло в огонь». Стоит отметить, что вероятность этого особенно высока если учесть, что новым премьером Англии может стать практически радикал Борис Джонсон. На этом фоне рекомендуем сохранять «длинные» позиции с целью закрепления Brent выше $65.







Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets







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