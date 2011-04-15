«Танкерные войны» не вдохновляют рынок нефти

В понедельник котировки нефти марки Brent не смогли дотянуться до отметки 64 доллара за баррель, несмотря на сохранение напряженного геополитического фона, где на этот раз в центре внимания оказался захваченный Ираном британский танкер в Ормузском проливе. Не сумев сохранить набранные очки, к концу дня цены вернулись на исходные позиции и остаются неподалеку от уровня 63 доллара.

В текущий период рынок вяло реагирует на обострение геополитической обстановки. Это во многом связано с тем, что игроки обеспокоены ростом активности производителей, не входящих в ОПЕК, и прежде всего речь идет о США. Опасения сохранения переизбытка предложения, несмотря на усилия группы ОПЕК+, не дают покупателям уверенности, а беспокойство по поводу ослабления мирового спроса на фоне замедления экономики только подливает масла в огонь.

Таким образом, даже дальнейшее обострение обстановки вокруг Ирана вряд ли вызовет устойчивый и сколько-нибудь продолжительный подъем котировок, поскольку рынок слишком зациклен на балансе спроса и предложения. С учетом такого настроя игроков, Brent скорее всего будет и далее продаваться на попытках роста.

В краткосрочной перспективе подъему Brent будет дополнительно препятствовать укрепление доллара, спрос на который сохраняется и на утренних торгах во вторник. Далее рынок временно переключится на данные по запасам нефти в США от API и Минэнерго. В случае возобновления давления Brent рискует снова протестировать уровень 62 доллара за баррель.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями













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