Фондовые индексы РФ взяли передышку

Во вторник ведущие фондовые индексы РФ смогли прервать медвежью

коррекцию благодаря приличному оживлению тяги к риску в сочетании с ростом цен на нефть, который ускорился ближе к завершению наших торгов. По итогам дня индекс МосБиржи, который падал восемь сессий подряд и достиг 1,5-месячных минимумов, восстановился на 0,62%, вернувшись к отметке 2700, закрывшись на уровне 2701,06. РТС показал более скромную динамику из-за разнонаправленых торгов рубля, который немного просел в паре с долларом и укрепился против евро. Так, долларовый индекс приподнялся на 0,32% - до 1345,48.

Внешний фон заметно улучшился на сообщениях о возобновлении

торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином 29-31 июля. Напомним, диалог двух стран зашел в тупик еще в мае, и с тех пор стороны так и не сдвинулись с мертвой точки, что уже начало тревожить инвесторов, особенно на фоне замедления мировой экономики. В более широком контексте рисковые активы продолжают получать поддержку в предвкушении смягчения политики ключевыми Центробанками мира.

Российская валюта обновила 2-недельные минимумы в паре с долларом в районе 63,30 руб., что произошло в основном за счет движений на рынке форекс, где американская валюта продемонстрировала устойчивый рост, особенно в паре с евро. Тем временем пара евро/рубль просела почти на 0,3%, обосновавшись в районе 70,50 руб. Причиной агрессивных распродаж единой валюты послужили заявления торгового представителя ЕС Сесили Мальмстрем о том, что США не хотят начинать переговоры о свободной торговле, что повлечет за собой введение в действие некоторых дополнительных барьеров. Дополнительно на евро давит предстоящее заседание ЕЦБ. Таким образом, не исключено, что в ближайшей перспективе евро продолжит снижение и попытается протестировать область поддержки 70,40 руб.

Что касается фондовых индексов, при сохранении интереса к высокодоходным активам не исключены попытки продолжения восстановления. Судя по продолжению подъема индексов сегодня в Азии, где инвесторы отыгрывают скорое возобновление переговоров между США и КНР, на старте сессии могут быть поползновения быков. Но поскольку наш рынок находится в стадии медвежьей коррекции, отскок может оказаться временным и непродолжительным, тем более что рост цен на нефть уже в очередной раз забуксовал.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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