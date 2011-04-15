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24.07.2019

Ждем продолжения отскока рынка акций

Вчера после многодневного падения российский рынок акций все-таки сумел отскочить. Правда отскок получился не очень существенным, что навевает на мысли о необходимости его продолжения.
Индекс Мосбиржи закрылся чуть выше отметки 2700 пунктов, и многие трейдеры могут расценить это как ложный пробой, усиля покупки. Однако мы не советуем настраиваться на длительный и сильный рост, вероятность возобновления снижения велика.
Но сегодня больше шансов на продолжение отскока. После нашего закрытия американские индексы выросли, в плюсе и фьючерсы на них сегодня с утра. Оптимизм внушают позитивные сдвиги в переговорном процессе между США и Китаем по торговым спорам: высокопоставленная делегация США собралась отправиться в Китай.
Эта новость вызвала и подъем нефтяных котировок, которые вчера вечером перешагнули отметку 64 доллара за баррель. К закрытию глобальных рынков на нефтяной рынок пришел и еще один позитив: Американский институт нефти сообщил о снижении запасов нефти в стране почти на 11 млн баррелей. Впрочем, сегодня с утра нефть не спешит продолжить подъем.
Если статистика от Минэнерго США подтвердит прогноз о сильном сокращении запасов, котировки «черного золота» вполне могут перешагнуть 65-долларовый рубеж.
На таком фоне мы ждем открытия рынка ростом на 0,3-0,4%. Лучше рынка могут быть акции Сбербанка, а также «нефтянки» во главе с «Роснефтью» и «Лукойлом».
Рубль в паре с долларом закрылся вчера выше отметки 63. Во многом это связано с уходом пары евро-доллар ниже уровня 1,12. Причем и сегодня с утра доллар не хочет слабеть, несмотря на намечающийся очередной прогресс в американо-китайском споре. Частично сегодня российскую валюту поддержит приближение пика налогового периода, но не исключено, что крупные плательщики уже аккумулировали необходимый запас рублей для этих выплат.
В любом случае до пятницы рубль вряд ли сильно снизится, а что касается сегодняшнего дня, что более вероятным видится небольшое, в пределах 0,2-0,4%, укрепление российской валюты к доллару.



Алексей Антонов, Аналитик АЛОР БРОКЕР

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