Цены нефти в ожидании выхода недельных данных EIA и решений ведущих Центробанков

Во вторник мировые цены на нефть подрастали (особенно к закрытию торгов) на фоне выхода данных Американского института нефти (API) о снижении запасов. Согласно их оценкам, за неделю, закончившуюся 19 июля, запасы нефти в США сократились сразу на 10,96 Мб (запасы в Кушинге: -0,448 Мб; запасы бензина: +4,44 Мб; запасы дистиллятов: +1,42Мб). По прогнозам экспертов Bloomberg запасы должны снизиться в два раза скромнее: -4,26 Мб (запасы бензина: -1,42 Мб; запасы дистиллятов: +0,895 Мб). Посмотрим, как рассудит выход сегодняшних данных Минэнерго о запасах нефти. Это важно, поскольку такое снижение стало бы уже шестой неделей бодрого снижение запасов, которые за пять предыдущих недель уже похудели на 29,6 Мб. Но, пожалуй, еще более интересными будут данные об изменении добычи нефти в США. Произошедшее в предыдущую неделю проседание добычи, в связи со сворачиванием работ в Мексиканском заливе по случаю урагана, теперь должно восстановиться. Не забываем, что в последние годы добыча США остается самым динамичным фактором в хрупком мировом балансе спроса и предложения нефти.

Положительным фактором для нефтяного рынка являются надежды на возобновление торговых переговоров США и Китая. А вот иранский фактор после захвата нефтяного танкера Великобритании пока более не подавал новых сильных сигналов тревоги. А остающаяся тревожность была снижена в понедельник уверениями Международного энергетического агентства о том, что оно обладает достаточным количеством запасов, чтобы покрыть любые перебои с поставками нефти из района Ормузского пролива в течение длительного периода.

Заметим, что цены нефти умеренно подрастали, даже несмотря на продолжившееся укрепление индекса доллара. А впереди у рынков большие волнения: их основное внимание теперь переместится на относительные колебания валютных курсов. И это совершенно оправдано, поскольку в ближайшую неделю поступят важнейшие сигналы для рынков сигналы от ЕЦБ и ФРС. А для динамики курса рубля важным будет готовящееся к 26 июля решение по ставке от ЦБ РФ.







Подлевских Николай Аркадьевич, Начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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