Российский рынок снова в режиме коррекции

После отскока, который оказался кратковременным и не получил развития, российский рынок возобновил снижение на торгах в среду, несмотря на преимущественно позитивный внешний фон. Так, попытки продолжить отскок от минимумов не увенчались успехом и привлекли продавцов, отправивших ведущие индексы к свежим локальным минимумам. Так, по итогам сессии индекс МосБиржи просел на 0,67% - до 2682,91, а РТС подешевел на 0,44%, достигнув отметки 1339,62.

На зарубежных площадках индексы в основном укреплялись на

ожиданиях смягчения политики ключевыми Центробанками. Слабые данные по деловой активности в США укрепили инвесторов во мнении, что на следующей неделе Федрезерв снизит ставку. Сегодня состоится заседание ЕЦБ, от которого в рамках базового сценария ждут подготовки почвы к объявлению дополнительных стимулов в сентябре. К слову, вчерашняя статистика из еврозоны тоже разочаровала – промышленный PMI Германии обвалился к 7-летнему минимуму.

В случае с российскими индексами давление оказали сообщения о том, что в ходе выступления перед Конгрессом бывший спецпрокурор США Мюллер заявил, что в ходе расследования его команда выявила, что российское правительство «систематически» вмешивалось в американские выборы. Это заявление стало неожиданностью для многих инвесторов и, хотя не вызвало паники, но несколько снизило привлекательность российских активов.

С одной стороны, игроки уже выработали своеобразный иммунитет к

приступам ужесточения риторики и санкционным угрозам со стороны

Вашингтона и стали гораздо спокойнее реагировать на подобные вербальные интервенции. С другой – наш рынок сейчас пребывает в стадии коррекции и выглядит уязвимее, чем во время ралли. Так что новые упоминания этого фактора способны усилить давление на индексы. В ближайшей перспективе мировые площадки, включая российские, сосредоточатся на заседании ЕЦБ.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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