Майский повышательный тренд на индексе МосБиржи «сломался» 11 июля с.г. и с тех пор наш фондовый рынок никак нельзя назвать сильным. Рассматриваю этот слом как коррекцию к росту. На бразильском фондовом рынке сейчас также коррекция (правда в боковой форме), а фондовый рынок Индии двигается вниз с 7 июля с.г. Биржевые быки стали меньше «активничать» – никто не хочет рисковать в преддверии важных событий. Ожидается что ВВП США за второй квартал (первый релиз), который будет опубликован завтра покажет замедление до 1,8%. Также инвесторы ждут итогов заседания ФРС. Важная тема переговоров между США и Китаем. Во вторник стало известно, что американские переговорщики во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, вероятно, проведут новый раунд торговых консультаций с Китаем 29-31 июля в Шанхае. Это будет первый раунд торговых переговоров США и Китая с мая. Стороны планируют обсудить широкий круг вопросов. Менее важные темы для рынка – сегодняшнее решение ЕЦБ по ставки и пятничное аналогичное решение Банка России.

Поставьте себя на место управляющего активами. Вы формируете позиции по портфелю, не дожидаясь важнейших решений Центробанков и итогов переговоров экономических сверхдержав. В случае если переговоры между Китаем и США срываются, американский рынок летит вниз и тянет за собой развивающиеся рынки. Ваши новые позиции минусуют и инверсоров и у руководства возникают вопросы. А никто не хочет потерять работу в конце цикла роста мировой экономики. С эти обстоятельством я связываю слабость рынка.

На графике нефти Brent рисуется «флаг», который скорее всего будет пробит вниз, после чего цены снизятся на 4 доллара. Аналитики UBS считают что за три месяца цены вернутся к уровню $70 — $75, но кто сказал, что по пути в коммунизм ($75) будут кормить и до этого цены не снизятся до $59? С технической точки зрения, график нефти выглядит слабо. МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на этот и следующий год и это не аргумент в пользу «нефтебыков». То, что рост геополитической напряжённости, рост запасов нефти и перебои с поставками нефти не привели к ощутимому росту котировок также не аргумент в пользу «нефтебыков». Пока «быки» хватаются за соломинку бычьего прогноза от UBS, Саудовская Аравия и Кувейт обсудили возобновление добычи нефти на совместно эксплуатируемых месторождениях в Саудовско-Кувейтской нейтральной зоне.

Технические поддержки на графике индекса МосБиржи находятся на уровне 2645 и 2680 пунктов. Вероятно, наш рынок пойдет по «китайскому варианту» и будет сформирован боковой коридор, к примеру 2680 – 2735 выход из которого в ту или иную сторону станет возможен после того как станут известны итоги переговоров между КНР и США и заседания ФРС. В акциях Сбербанка такой коридор может быть в границах 228- 237.







Андрей Верников, Директор по аналитике ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»













В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.