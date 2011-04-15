Индекс Мосбиржи взял курс на 2610

Вчерашние ожидания продолжения отскока российского рынка акций не оправдались: по итогам дня Индекс Мосбиржи потерял чуть менее 0,7%. Никаких новых поводов для снижения не появилось, просто рынок вошел в стадию беспричинной коррекции, точно такой же, как беспричинный предыдущий рост.

Сегодня с утра внешний фон складывается умеренно-позитивный: после нашего закрытия фондовая Америка подросла, в 0,2-процентном плюсе торгуются сейчас фьючерсы на них, отскакивает после очередного падения нефть. Все говорит о том, что наш рынок должен открыться небольшим ростом. Но далеко не факт, что это произойдет, и что любой подъем рынка трейдеры не будут использовать для сокращения позиций.

Пока все говорит о том, что о спекулятивных покупках стоит задумываться лишь при приближении Индекса Мосбиржи к первой цели снижения: отметки 2610 пунктов.

В очередной раз удивила нефть. Минэнерго США констатировало снижение запасов нефти в стране на 10,8 млн баррелей, примерно на столько же прогнозировал и Американский институт нефти накануне. При этом аналитики ждали сокращения показателя на 4,4 млн. Более того, добыча нефти в Штатах снизилась на 700 тыс баррелей в сутки – максимальном уровне с конца 2017 г.

Да, частично такие результаты стали следствием недавнего урагана, но все рано результаты были хуже ожиданий. И рынок вроде бы собрался отреагировать на статистику ростом, но опять появились сильные «медведи». Была тяжелая борьба за отметку 64 доллара, но все-таки продавцы победили. Кто и зачем искусственно оказывает столь сильное давление на нефть и когда у этих «медведей» кончатся деньги – прогнозировать невозможно.

Пока же нефть отскакивает от уровня 63 доллара за баррель. Но рост котировок ограничен прежде всего из-за страхов очередной распродажи. Если ударов вниз по нефти не последует хотя бы дня 2-3, то цена «черного золота» уверенно двинется в сторону 67 долларов за баррель.

Несмотря на пик налогового периода, рубль в паре с долларом не удержался под отметкой 63 на фоне продолжения роста курса доллара на мировом рынке. Сегодня рубль вполне может попробовать на прочность отметку 63,5, но итог дня определится результатами заседания ЕЦБ и последующей риторикой регулятора.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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