Запасы нефти в США: -10,8 Mб, добыча: -700 тб/д

Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило, что за неделю, закончившуюся 19 июля 2019 года, коммерческие запасы нефти в США сократились на 10,8 Мб (до 445 с 455,9 Мб неделей ранее). Напомним, что согласно оценкам Американского института нефти (API) запасы сырой нефти должны были снизиться на 10,96 Мб (запасы в Кушинге: -0,448 Мб; запасы бензина: +4,44 Мб; запасы дистиллятов: +1,42Мб). А вот прогнозы экспертов Bloomberg были скромнее: запасы нефти: -4,26 Мб (запасы бензина: -1,42 Мб; запасы дистиллятов: +0,895 Мб). На этот раз прогнозы экспертов правильно предугадали знак изменения запасов, а вот в API даже с хорошей точностью оценили величину изменений. Как видим, произошедшее сильное снижение запасов продолжило начатый в предыдущие четыре недели тренд. За прошедшие шесть недель непрерывного снижения они похудели уже на 40,5 Мб.

Запасы моторного топлива на этот раз за неделю почти не изменились: -0,2 Мб. Стратегические запасы нефти (SPR) вновь остались на уровне предыдущей недели – 644,8 Мб. Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю снизились на 6,7 Мб (до 1953,4 с 1960 Мб на прошлой неделе). Сюда тоже добрались последствия урагана. Нетто импорт нефти за неделю снизился на 0,562 Мб/д (в основном за счет роста 0,758 экспорта). Суммарный нетто импорт нефти и нефтепродуктов за неделю снизился на 0,528 Мб/д (до 1,639 с 2,167 Мб/д на предыдущей неделе).

Как обычно, большой интригой стали данные по добыче нефти. На этот раз за неделю, закончившуюся 19 июля, добыча нефти снизилась сразу на 0,7 Мб/д, до 11,3 Мб/д. Виной такому резкому снижению оставался ураган в Мексиканском заливе. На текущей неделе добыча уже растет. Так что в отчете на следующей неделе по этому параметру путь только наверх. В ближайшие две-три недели станет понятно то, как быстро сможет восстановиться добыча после бушевавшей стихии. И самое главное - сможет ли она вернуться до максимумов до прихода следующего урагана, которые чаще случаются с началом осени.

Оценки API подготовили рынок к сильному снижению запасов. EIA только подтвердила оценки API. В этом смысле воздействие снижения запасов на цены могло быть минимальным. А вот столь резкое снижение добычи могло стать неожиданностью. Тем не менее, после выхода данных цены лишь немного дернулись вверх, а затем показали выраженное сползание вниз. Воистину, неисповедимы пути рыночные.







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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