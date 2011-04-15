Участники рынка отреагировали распродажами на изменения запасов нефти и нефтепродуктов в США

Участники рынка отреагировали распродажами на данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США. Администрация энергетической информации сообщила, что запасы нефти в США на неделе, закончившейся 19 июля, снизились на 10,8 млн. баррелей. Как и предполагалось, подобная динамика стала следствием временного нарушения добычи в Мексиканском заливе, вызванного тропическим штормом. Стоит отметить, что снижение запасов превзошло прогнозы экспертов S&P Global Platts, ожидавших сокращения запасов на 4,4 млн. баррелей. Напомним, за день до этого Американский институт нефти (API) также сообщил о том, что запасы сырой нефти в США сократились на 11 млн. баррелей. Помимо запасов нефти снизились и запасы бензина, на 200 тыс. баррелей. Кроме того, отчёт от EIA сообщил, что добыча нефти в США за неделю снизилась на 700 тыс. баррелей до 11,3 млн. баррелей в день. Очевидно, что при такой статистике котировки Brent имели достаточную фундаментальную базу для роста. Поскольку этого не произошло, можно констатировать, что инициатива оказалась на стороне продавцов на довольно спорных основаниях, а значит, ситуация может измениться в любой момент. На дальнейшую динамику нефти могут повлиять торговые переговоры между США и Китаем, которые возобновятся в понедельник, а также планы ЕЦБ относительно дополнительного стимулирования экономики. В обоих случаях рынок настраивается на оптимистичный сценарий. Учитывая сказанное, рекомендуем удерживать «лонги» по Brent и WTI.







Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.