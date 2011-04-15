Нефтяной рынок в замешательстве

В среду цены на нефть показали волатильную и нервозную торговлю в расширенном диапазоне, чувствительно реагируя на неоднозначные сигналы в отрасли. Brent, которая в моменте коснулась максимума на уровне 64,60 долларов за баррель, резко скатилась в район 62,50 и закрылась на отметке 63 с приличными внутридневными потерями.

По большей части повышенную волатильность привнес отчет Минэнерго, который оказался сверхпозитивным. Запасы сырой нефти сократились почти на 11 млн баррелей, практически совпав с оценкой API, а добыча резко сократилась на 700 тыс. баррелей. Поначалу это вдохновило инвесторов на покупки, но как только пришло осознание, что статистика искажена из-за недавних перебоев в Мексиканском заливе, игроки тут же принялись фиксировать прибыль.

Также на рынок надавили сообщения о том, что Саудовская Аравия и Кувейт договорились о возобновлении добычи в так называемой нейтральной зоне, где производство может составить порядка 500 тыс. баррелей в день. Перспективы поступления на мировой рынок дополнительного предложения на фоне существующих опасений переизбытка поставок и ослабления спроса определенно не идут на пользу настроениям трейдеров.

Для выхода из текущего тупика котировкам нефти нужен четкий отраслевой сигнал, который бы задал более выраженный вектор движения котировкам. Но пока рынок, похоже, будет оставаться в неопределенности, которую подтверждает флэтовая динамика Brent на недельном графике после приличной просадки в ходе предыдущей пятидневки.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.