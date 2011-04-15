Рынок РФ: медвежий откат с переменным успехом

В четверг торги на российском рынке проходили в довольно волатильном формате. Практически на открытии ведущие индексы обвалились к минимальным за два месяца уровням, последовав за бумагами «Газпрома», которые откровенно негативно отреагировали на сообщения о том, что его дочерние структуры - голландская Gazprom Gerosgaz Holdings и кипрская Rosingaz – продают почти 3% акций компании. Впрочем, просадка быстро сменилась ралли, превысившее 6%, что ослабило давление на наши индексы.

По итогам сессии индекс МосБиржи восстановился на 0,68% - до 2701,02, а РТС подрос на 0,54%, достигнув отметки 1346,91.

На зарубежных площадках изначально боевой настрой был подпорчен во второй половине дня. Инвесторы были слегка разочарованы недостаточно голубиной риторикой Драги, тем более что ЕЦБ воздержался от снижения ставки, хотя некоторые инвесторы рассчитывали, что регулятор не станет ждать сентября, особенно после выхода очередной порции удручающей статистики. Из последних откровенно негативных релизов стали данные по производственному сектору в Германии на этой неделе – индекс обвалился к

7-летнему минимуму, подтвердив наличие кризиса в индустрии.

Котировки нефти Brent, коснувшись в моменте уровня 64 доллара за

баррель, откатились и вернулись на исходные позиции к концу дня на фоне всеобщего угасания интереса к рисковым активам. Точкой притяжения, от которой цены пытаются совершать поползновения вверх, на данном этапе выступает отметка 63 доллара. Примечательно, что несмотря на довольно агрессивные внутридневные колебания, на недельном графике цены находятся во флэте. Так что сегодняшний день будет решающим для определения недельных результатов. Если интерес к риску в ближайшее время не вернется, Brent вряд ли сможет развить восходящий импульс и скорее всего

останется неподалеку от указанной отметки.

В этих условиях на старте сессии не стоит рассчитывать на продолжение отскока российских индексов от минимумов. С большой долей вероятности медвежья коррекция возобновится, а смягчить потенциальное давление может решение Банка России, который, как широко ожидается, снизит ставку на 0,25% в ходе сегодняшнего заседания. Впрочем, поскольку такой сценарий уже заложен в цены, заметной реакции такой вердикт не повлечет. Фактор пятницы может сыграть против наших индексов.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.