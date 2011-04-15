Санкционная премия в рубле сократилась сильнее рисков

Последние две недели пара доллар/рубль проводит в узком диапазоне 62,60-63,30 руб/долл., и явных драйверов для изменения баланса сил на валютном рынке пока не наблюдается. Вчерашние итоги заседания ЕЦБ не сильно изменили общую картину – инвесторы по-прежнему ожидают скорого снижения ставок – фьючерсы на ставку демонстрируют 84%-ную вероятность снижения депозитной ставки на сентябрьском заседании регулятора. Ожидания скорого снижения ставок при прочих равных – фактор поддержки для валют EM, однако эти ожидания за последние пару недель не сильно изменились. Ожидаем заседания Федрезерва на следующей неделе.

Из других историй отметим продолжение обсуждения в США фактора возможного вмешательства РФ в президентские выборы в 2016 г. Вчера был опубликован доклад комитета по разведке Сената, который не выявил доказательств изменения итогов голосования из-за вмешательства России. В то же время сенаторы уверены, что «Москва пыталась оказать влияние на ход выборов, а российские власти предпринимали действия, нацеленные против связанной с выборами инфраструктуры». Санкционная история на данный момент не нивелирована (напомним, например, об оборонном бюджете США, в проект которого включена поправка об ограничении операций с российским госдолгом), в то же время, санкционная премия в рубле, по нашей оценке, сейчас близка к нулю.

Сегодня состоится заседание Банка России, но влияние его итогов на валютный курс, на наш взгляд, вряд ли будет выраженным. В базовом сценарии ожидаем снижения ключевой ставки на 25 пунктов, сравнительно мягкого комментария в сопроводительном заявлении и нейтрального влияния на валютный курс. В краткосрочной перспективе ожидаем консолидации пары доллар/рубль чуть выше отметки в 63 руб/долл.





Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.