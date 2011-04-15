Три аргумента в пользу падения доллара США

Если прошлая неделя стала неделей триумфа для доллара США, то на этой все может кардинально измениться. Во-первых, пять дней роста из шести против большинства валют - это уже повод с технической стороны. Во-вторых, в ближайшие пять дней мы увидим заседания по ставке ЦБ Японии, США и Англии. А в пятницу еще и будет опубликован отчет по американскому рынку труда, от которого уже ждут резкого снижения числа занятых до 170 тыс. против 224 тыс. месяцем ранее. В-третьих, министр финансов США Стивен Мнучин отправиться сегодня в Китай, чтобы провести официальные встречи в Шанхае во вторник и в среду. Отсутствие прогресса в договоренностях так же могут оказать давление на американскую валюту.

В подобных условиях, если вы все же продолжаете верить в дальнейший рост доллара, имеет смысл рассмотреть пару GBP/USD. Фунт стерлингов продолжает терять в цене с открытия недели, так как рынок до сих пор переваривает начало эры Бориса Джонсона, и осознает, что сделки по Brexit точно не будет.

Неопределенность и страх будут давить на пару и дальше - ближайшей целью для GBP/USD остается 1.2280. Таких уровней по британской валюте мы не видели уже 2,5 года.









Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"













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