Активность покупателей на развивающихся рынках сокращается

В пятницу Газпром (GAZP, +6.9%) вывел российские фондовые индексы в плюс. Несмотря на размещение пакета квази-казначейских акций с дисконтом к рынку, сам факт размещения был воспринят как благоприятный – инвесторы, по вероятности, ожидают повышения доли акций Газпрома в свободном обращении, что может стать основанием для повышения их веса в фондовых индексах (и как следствие, увеличения спроса со стороны индексных фондов). Кроме того, в плюсе закрылись Новатэк (NVTK, +1.1%), Газпром нефть (SIBN, +0.8%), Ароса (ALRS, +0.7%). Тем временем акции Сургутнефтегаза (SNGS) подешевели на 1.9%, Транснефти (TRNFP) – на 1.8%, НЛМК (NLMK) – на 1.5%, Ростелекома (RTKM) – на 1.4%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ОАК (UNAC) подорожали на 6.7%, РусАква (AQUA) – на 3.8%, Томской распределительной компании (TORS) – на 3.7%, ОР (OBUV) – на 3.2%.

Фондовые индексы США повысились на 0.2% - 1.1%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в плюсе, по азиатским индексам наблюдается некоторая коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Активность покупателей на развивающихся рынках в целом сокращается в преддверии заседания комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC), итоги которого будут подведены в среду вечером. Кроме того, в Китае завтра стартуют переговоры по торговым вопросам с представителями США, результаты которых также могут иметь большое влияние на рынки капитала. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль на фоне наметившегося сокращения спроса на развивающихся рынках.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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