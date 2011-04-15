Рынок акций продолжит падение

В пятницу Индекс Мосбиржи прибавил более полупроцента и сумел закрыться выше важной психологической отметки 2700 пунктов. Но этот рост обманчив и был вызван взлетом котировок «Газпрома» почти на 7%.

Несмотря на увеличение акций газовой монополии в свободном обращении в результате продажи квазиказначеских бумаг, что может привести к пересмотру доли акций компании в различных индексах, рост более чем на 10% за два дня мы считаем избыточным. По-хорошему, «Газпрому» нужно бы припасть, но открывать шорты по этим бумагам очень рискованно – в последние месяцы они ведут себя очень непредсказуемо.

Сегодня никаких поводов для роста рынка акций в целом нет. Американские фьючерсы с утра снижаются примерно на 0,1%, около 0,2% теряет нефть и вновь находится вблизи отметки 63 доллара за баррель. Поэтому ждем возобновления сползания Индекса Мосбиржи под отметку 2700 пунктов и дальнейшего движения в район 2610 пунктов, где можно будет задумываться о покупке «голубых фишек» на отскок.

Нет перспектив роста и у рубля. Прошедший налоговый период не вызвал укрепления российской валюты. Вероятно, крупные экспортеры не стали откладывать на последние дни продажу долларов и евро для расчетов с бюджетом. Традиционно после окончания налоговых выплат рубль снижается. Поэтому сегодня пара доллар-рубль вполне может протестировать сопротивление 63,5, закрыться выше и начать движение в сторону 64,1.

Ситуация на валютном и фондовом рынках может измениться в среду, если ФРС снизит ставку сразу на 0,5 п.п. или хотя бы в последующих комментариях четко озвучит намерения на смягчение денежно-кредитной политики.

Впрочем, рубль может получить поддержку от мирового валютного рынка: пара евро-доллар находится около сильной поддержки 1,11 и пока не решается ее штурмовать. Если от этого уровня пойдет отскок вверх, то покупки российской валюты усилятся.

Нефть попыталась в пятницу отыграть позитивную для «быков» статистику от Baker Hughes, согласно которой число действующих нефтяных буровых установок в Штатах за минувшую неделю снизилось на 3 штуки до 776. Но очередная мощная атака «медведей» увела котировки в район 63 долларов за баррель. Сегодня с утра азиатские инвесторы не решились выкупить просадку, опасаясь очередных распродаж нефтяных контрактов с открытием американских торгов. Однако как только американские «медведи» выдохнутся (не бесконечный же у них объем денег!). так котировки нефти уйдут к первой цели своего роста – отметки 67 долларов за баррель.





Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов







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