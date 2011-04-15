Российский рынок готовится к открытию в «красном»

Большинство основных западных фондовых индексов завершило пятницу ростом. На таком благоприятном воне вырос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,54%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля вырос меньше, на 0,10%. Среди лидеров роста – «Газпром» (+6,95%) и «Яндекс» (+2,37%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,19%. Утром понедельника большинство индексов стран АТР снижалось на 0,2-0,6%. Исключением был австралийский ASX, который прибавлял около 0,5%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 020 п., на 0,14% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня, после того как к закрытию пятницы обновил исторический максимум. Незначительное утреннее снижение нефтяных котировок и снижение большинства азиатских площадок задают умеренно-негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2690-2745 пунктов, по индексу РТС — 1335-1360 пунктов.

Пятницу нефть провела в «боковике», и таким образом завершила бесцветную, безтрендовую неделю. Рынок адаптировался к напряженности вокруг Ирана, а на остальные события реагировал мало. Торги начались с отметки $63,1 за баррель марки Brent. В течение дня цена снижалась к $62,9, затем росла до $63,7, и завершился день вблизи $63,2, лишь чуть выше уровня, с которого стартовал. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал снижение числа активных нефтяных платформ в США за неделю на три единицы, до 776 штук, но и эти данные рынок проигнорировал. Утром понедельника торги черным золотом протекали вновь без тренда, чуть ниже уровня закрытия пятницы, в узком диапазоне $62,9-63,2 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $62,4-63,6 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $62,4-64,6. В случае возможного пробития поддержки на $62,4, следующей целью для снижения станет уровень $61,0.

В отличие от акций рубль в понедельник снизился, хотя и незначительно. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 63,3675 руб. (+13 коп.), а европейская валюта выросла до 70,5000 руб. (+6,5 коп.). Утреннее скромное снижение нефтяных котировок, может оказать хоть минимальное, но все-таки давление на рубль. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 62,7-64,0 руб., для европейской валюты — 69,8-71,2 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.