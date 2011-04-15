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30.07.2019

Индекс Мосбиржи закрепляется выше 2700 пунктов

Неделя началась с роста. Лидерами роста стали акции Уралкалия (+5,86%) на фоне отчетности по РБСУ – компания получила почти 50 млрд руб. прибыли за полугодие из-за положительных курсовых разниц в 47 млрд руб. Лидерами снижения стали акции Yandex N.V. (-3,13%), инвесторы продолжали отыгрывать новость о законопроекте, который ограничивает долю иностранного владения в компании. Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 63,50. Внутри дня курс был максимальным с 10 июля.
Экономисты ВШЭ не исключают ослабления рубля. По их мнению, драйверами станут сокращение профицита счета текущих операций и отток капитала. Недавно ЦБ повысил прогноз оттока до $50 млрд. На мой взгляд, эти факторы вносят вклад, однако более значимым обстоятельством может стать отток нерезидентов из ОФЗ. Это произойдет при ослаблении рубля на 7-9% от текущих значений. Несмотря на относительную стабильность курса, стоимость риска все еще не снизилась. Поэтому при ослаблении рубля иностранные инвесторы, доля которых в структуре владельцев ОФЗ по объему достигла 30%, будут сокращать позиции в этих бумагах. В свою очередь, это вызовет скачок ослабления рубля. Полагаю, что риск и потенциал ослабления российской валюты во втором полугодии умеренный. Базовый прогноз – диапазон 64-67 в конце года.
Ожидаем разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи закрепляется выше 2700 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,50-64,00.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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