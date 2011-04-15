Российский рынок в нейтральной позиции

На старте новой торговой недели российские фондовые индексы продолжили развивать недавний отскок, который с технической точки зрения выглядит оправданным после затяжной медвежьей коррекции. При этом импульс восстановления носит весьма сдержанный характер в силу ограниченного оптимизма на зарубежных площадках, осторожности игроков на российских площадках из-за недавнего упоминания темы введения новых санкций со стороны США, а также негативной динамики индексов развивающегося сегмента. Так, по итогам сессии индекс МосБиржи повысился на 0,46% - до 2728,27, а РТС приподнялся на 0,39%, финишировав на отметке 1353,61.

Текущие настроения инвесторов на нашем рынке можно охарактеризовать как нейтральные. С одной стороны, есть предпосылки для отката после глубокой нисходящей коррекции в рамках бычьего тренда. И в целом ситуация на зарубежных площадках выглядит неплохо, хотя после многократного преодоления новых исторических максимумов индексами Уолл-стрит, а также на фоне резко возросшей угрозы выхода Британии из ЕС без сделки, потенциал устойчивого роста рынков выглядит ограниченным.

Еще один фактор, который предполагает проявление осторожности со стороны инвесторов, в том числе и на российском рынке, представляет собой заседание ФРС, которое стартует сегодня и завершается в среду вечером.

Соответственно, наши активы будут реагировать на его итоги уже в

четверг. Решение американского регулятора задаст тон мировым рынкам не только на ближайшие дни, но и на среднесрочную перспективу. В целом смягчение политики предполагает оживление интереса к рисковым активам, но если риторика банка будет не такой «мягкой», как рассчитывают инвесторы, высокодоходники окажутся под давлением.

В ближайшей перспективе, учитывая позитивный настрой на азиатских

площадках и укрепление котировок нефти Brent, которые развивают

вчерашнее восстановление и возвращаются к отметке 64 доллара за баррель, можно предположить, что отечественные индексы сегодня откроются с бычьим уклоном. В случае с индексом МосБиржи необходимо подтверждение возвращения выше уровня 2700.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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