Рынок акций продолжит отскок

Вчера российский рынок акций прибавил чуть менее полупроцента по Индексу Мосбиржи. Но если в конце прошлой недели рублевый индикатор тащили вверх исключительно акции «Газпрома», то вчера рост перекинулся на остальные бумаги, хотя и тот же «Газпром» вырос более чем на процент.

Пока мы рассматриваем данное движение исключительно как отскок после сильного падения накануне. Его целью является диапазон 2760-2770 пунктов.

Сегодня рост должен продолжиться: с утра американские фьючерсы слабо прибавляют, но зато хорошо отскочила нефть, которая пытается штурмовать отметку 64 доллара за баррель. Поэтому можно попробовать спекулятивно прикупить «нефтянку» во главе с «Лукойлом» и «Газпромнефтью», а также Сбербанк, который сегодня вполне может уйти в район 236 руб.

Скорее всего, внешний фон продолжит улучшаться. Спекулянты попробуют приподнять рынки в ожидании сюрпризов от ФРС США. Снижение ставки на 0,25 п.п. уже заложено в цены, а вероятность снижения на 0,5 п.п. невелика, и составляет лишь 25%. Но риторика регулятора может дать новые силы «быкам».

Кроме того, начинается очередной раунд переговоров по урегулированию торговых споров между США и Китаем. Вряд ли они завершатся каким-то существенным прорывом, но стороны обязательно объявят о «прогрессе» и «существенном продвижении», на что рынки отреагируют покупками.

Наконец, российский рынок поддержит начинающаяся волна реинвестирования части полученных дивидендов.

Однако сильно обольщаться не стоит, отечественный рынок выглядит очень слабо и все покупки стоит сопровождать очень короткими стопами. Вполне возможно, что в конце недели мы увидим фиксацию спекулятивной прибыли.

Рубль в паре с долларом вчера так и не смог пробить отметку 63,5 и начать движение в сторону 64,1. Внешний фон пока выглядит благоприятным для рубля: пара евро-доллар стабильна и не решается штурмовать сверху вниз сильный уровень 1,11. Но вот нефть хорошо отскочила вчера от чуть выше 63 долларов за баррель и сейчас пытается закрепиться выше 64 долларов. Внешний позитив нивелирует окончание налогового периода, когда российская валюта традиционно немного сдает свои позиции. Поэтому, скорее всего, рубль продолжит оставаться в районе 63,5 с тенденцией к небольшому укреплению.

Вчера, пожалуй, впервые за последние пару недель, мы не увидели сильных «медвежьих» атак на нефть, которые происходили регулярно в период американских торгов. Именно это и позволило котировкам основного сырья перейти к росту. Если нефть получит в среду поддержку в виде продолжающих падать запасов в США и от снижения доллара на мировом рынке после комментариев ФРС, то к концу недели котировки вполне могут приблизиться к первой цели роста – отметки 67 долларов за баррель.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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