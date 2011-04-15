Нефтяными быками движут ожидания

В понедельник котировки нефти укрепились, отметив дневные максимумы в районе 63,80 и продолжают умеренный рост на сегодняшних утренних торгах, тестируя отметку 64 доллара за баррель, которая в последнее время препятствует развитию восходящего импульса на рынке.

Покупателями движут надежды на прогресс в предстоящих торговых переговорах между США и Китаем. Участники рынка не ожидают значимых прорывов в сложных отношениях двух стран, но уповают как минимум на дружелюбную риторику, которая позволит сторонам вернуться к полноценному диалогу после перерыва. Любые подвижки в этом направлении автоматически воспринимаются инвесторами как фактор в пользу мировой экономики и, соответственно, глобального спроса на черное золото.

Также осторожный оптимизм трейдеров обусловлен вчерашним твитом Трампа, в котором американский лидер заявил, что символического смягчения политики ФРС будет недостаточно. В преддверии стартующего сегодня заседания Центробанка этот комментарий несколько укрепил игроков во мнении, что регулятор проявит более голубиную риторику под давлением президента, а такой сценарий благоприятен для рисковых активов, включая нефть.

Впрочем, этого недостаточно, чтобы запустить устойчивый рост котировок Brent на данном этапе, когда рынки проявляют осмотрительность в свете событийных рисков. Таким образом, в ближайшей перспективе фьючерсы, скорее всего, продолжат осциллировать вокруг отметки 64 доллара, причем понижательные риски сохраняются, поскольку рынок остается чувствительным к негативным факторам.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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