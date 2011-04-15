В центре внимания – отчетность Сбербанка и размещение ОФЗ

Во вторник динамика была боковой. Лидерами роста стали акции Yandex N.V. (+1,61%) – отыгрывались новости о вероятной корректировке закона, который затрагивает вопрос владения компанией, а также Мечела (+3,14%), которые на наш взгляд, бумаги привлекательны для спекулятивной покупки. Лидерами снижения без новостей стали акции ФСК ЕЭС (-2,62%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63-63,50.

Сбербанк (+1,37%) отчитается по МСФО за 1-е полугодие. Во 2-м квартале банк мог заработать 240 млрд руб. (консенсус-прогноз – 231 млрд). По итогам года прибыль превысит 900 млрд руб. Мультипликатор Р/Е на 2019 год около 5. Консенсус-прогноз на 12 мес. – 320 руб. Драйверы роста – рынок ипотеки (+11% YoY), а также розничных кредитов. ЧПМ, по нашему мнению, останется на уровне 5,6%, поскольку снижение ставок по кредитам и депозитам идет постепенно.

Игроки ожидают снижения ставки ФРС. Наиболее вероятный сценарий – снижение на 0,25 п.п., но до конца года возможно еще одно снижение. Реакция фондового рынка будет нейтральной. Рубль, вероятнее всего, будет торговаться у отметки 63 за доллар, курс EUR/USD может подскочить к отметке 1,12 в случае, если комментарии после заседания будут в пользу быстрого снижения ставки.

Ожидаю разнонаправленную динамику. На локальном рынке в фокусе размещение ОФЗ. На этот раз Минфин предложит среднесрочные бумаги. Спрос на них ожидаю в размере 10-20 млрд руб. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2720-2740 пп., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,00-63,50.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.