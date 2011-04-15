Напряженность на мировых рынках нарастает

На мировых фондовых площадках обстановка становится все более

напряженной. Между представителями Китая и США продолжаются переговоры, но Трамп не обошелся без угроз в твиттере, чем подпортил настроение инвесторов, пригрозив куда более жесткими условиями сделки, если ее не удастся заключить до его возможного переизбрания в 2020 году. Тем временем растущая угроза Брекзита без сделки, которая отправила фунт к более чем 2-летним минимумам, начинает проявляться и на фондовых рынках, что добавляет игрокам сдержанности, которая в краткосрочной перспективе будет обусловлена нервным ожиданием вердикта ФРС, который будет вынесен сегодня вечером и задаст тон всем классам активов.

Учитывая такую обстановку, стабильная динамика российских индексов на сессии вторника выглядела вполне достойно, особенно в условиях просадки других акций развивающегося сегмента. Отчасти устойчивость обусловлена ростом нефтяных котировок, которые, к слову, повышаются девятую сессию кряду и достигли 2-недельных максимумов над уровнем 65 долларов за баррель Brent. По итогам сессии индекс МосБиржи набрал 0,23%, достигнув уровня 2734,68, тогда как РТС просел на символические 0,05% - до 1352,89.

Все сосредоточены на главном событии недели, которое сформирует

настроения на глобальных площадках не только на краткосрочную

перспективу. Вчерашние сильные данные по потребительскому доверию в США подтвердили отсутствие необходимости в агрессивном смягчении монетарной политики, и с большой долей вероятности ставка будет снижена на четверть процента. Основное внимание инвесторов будет направлено на тон и содержание сопроводительного заявления и последующей пресс-конференции, которые помогут определить дальнейшие перспективы политики Центробанка.

В контексте этого события фактор риска для фондовых рынков в целом заключается в том, что риторика монетарных властей может оказаться не настолько голубиной, как ожидают многие инвесторы.

На утренних торгах в среду интерес к риску продолжил угасать – азиатские площадки просели до 6-недельных минимумов из-за усиления беспокойства по поводу переговоров США и Китая, Брекзита, заседания ФРС, а также в преддверии «супер четверга» Банка Англии, который также окажет влияние на рынки. Нефть тем временем продолжает расти, что частично нивелирует внешний негатив для нашего рынка, хотя если общее давление на рисковые

активы усилится, то и Brent не сможет удержать позиции.





Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.