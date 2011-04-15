В преддверии заседания ФРС сценарий полноценного мини-цикла снижения ставок не выглядит уже решенным

Основное внимание инвесторов в ходе сегодняшнего дня будет уделено объявлению итогов заседания Федрезерва. С огромной долей вероятности сегодня ФРС впервые с 2008 г. понизит ставку - фьючерсы на ставку на протяжении последнего месяца уже на 100% учитывают вероятность ее снижения на 25 пунктов, при этом к сегодняшнему дню 18% из них отражают вероятность снижения сразу на 50 пунктов. Учитывая последнюю макроэкономическую статистику из США и тот факт, что американские индексы в преддверии заседания находятся в непосредственной близости от исторических максимумов, на наш взгляд, Федрезерву будет крайне проблематично найти основания для более серьезного понижения ставки, чем на величину в 25 пунктов.

Основной интригой заседания мы считаем вопрос риторики регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. На данный момент с вероятностью более 70% фьючерсы на ставку отражают сценарий второго снижения на сентябрьском заседании и с вероятностью около 55% - сценарий третьего понижения в декабре. Риторика ФРС сегодня будет рассматриваться в первую очередь на вопрос готовности регулятора провести полноценный мини-цикл снижения ставки – на данный момент, как видим, сценарий трех понижений ставки в глазах инвесторов до конца года является базовым, но все же далеко не уже решенным.

Из других событий отметим полноценный старт нового раунда торговых переговоров между представителями США и Китая в Шанхае, которые вновь были подстегнуты заявлениями американского Президента о том, что Китай не выполняет свои договоренности по покупке сельскохозяйственной продукции. Азиатские фондовые индексы сегодня утром демонстрируют преимущественно отрицательную динамику, при этом фьючерсы на американские индексы после выхода отчетности Apple находятся в умеренном плюсе – компания сумела превысить прогнозы по выручке и прибыли, а снижение продаж IPhone частично компенсировано за счет роста продаж различных сервисов и услуг, в том числе и для бизнеса.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги скромным ростом в рамках 0,2% по индексу Мосбиржи. В преддверии объявления итогов заседания Федрезерва сегодня в базовом сценарии ожидаем преимущественно нейтрального характера торгов. С учетом восстановления нефтяных котировок нефтегазовый сектор может смотреться чуть лучше широкого рынка. Напомним также, что в ближайшие дни инвесторы получат последние дивиденды с дивидендного сезона (Газпром, Сургутнефтегаз), часть из которых может быть реинвестирована. При этом, разумеется, внешние условия с большой долей вероятности будут играть более важную роль для динамики российского рынка в ближайшее время.







Михаил Поддубский, Главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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