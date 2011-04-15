Активность на фондовых рынках низкая.

Во вторник рынок в целом находился в фазе консолидации, изменения цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. Сбербанк (SBER) подорожал на 1.4% в преддверии публикации отчетности по МСФО за второй квартал текущего года (ожидается сегодня). Акции МосБиржи (MOEX) подорожали на 1.5%, МТС (MTSS) – на 0.9%, Газпром нефть (SIBN) и Сургутнефтегаз (SNGS) прибавили по 0.7%. Тем временем Новатэк (NVTK) потерял 1.1%, НЛМК (NLMK) – 0.7%, Ростелеком (RTKM) – 0.6%, Аэрофлот (AFLT) и ММК (MAGN) – по 0.5%.

Во втором эшелоне был отмечен рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали на 41.5%, Галс-Девелопмент (HALS) – на 34.4%, ОАК (UNAC) – на 3.9%, Нижнекамскшины (NKSH) – на 3.8%.

Фондовые индексы США потеряли в пределах 0.3%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможно восстановление спроса в нефтегазовом секторе – фьючерсы на нефть Brent вернулись в область выше $65 за баррель на фоне сохранения напряженности в районе Ормузского пролива и продолжающегося сокращения запасов сырой нефти в США. Тем не менее, выход из консолидации по индексу РТС пока выглядит маловероятным – активность на фондовых рынках в целом, вероятно, в течение дня останется низкой перед объявлением итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США (решение по базовой процентной ставке ожидается в 21:00 мск, начало пресс-конференции Дж. Пауэлла – в 21:30 мск). На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация вблизи отметки 63.5 по паре доллар-рубль в ожидании решения ФРС США в отношении процентных ставок и сопутствующего комментария.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.