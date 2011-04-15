Нефть держит курс на север

Медленно, но верно цены на нефть продвигаются в северном направлении. Подтвердив пробой уровня 64 доллара за баррель, Brent превысила отметку 65 долларов, отметив 2-недельные максимумы в районе 65,25, где натолкнулась на 200-дневную скользящую среднюю, которая выступила в роли локального промежуточного сопротивления. При этом, если котировки не преодолеют эту зону, то завершат июль в минусе.

В последние дни восстановлению цен на нефть способствует ряд факторов. Это и осторожный оптимизм в отношении возобновления торговых переговоров между США и Китаем, и ожидание смягчения политики ФРС, и сохранение напряженности вокруг Ирана, и внушительное сокращение запасов энергоносителей в США. К слову, вчерашний отчет API показал, что запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились еще на 6 млн баррелей, тогда как запасы бензина упали более чем на 3 млн баррелей.

Если официальный релиз Минэнерго тоже окажется бычьим, это станет подспорьем для рынка, хотя в ближайшей перспективе динамика в целом обещает быть сдержанной из-за осторожности игроков в ожидании решения ФРС США, которое повлияет на поведение всех классов активов, включая нефть. При условии, что тон Центробанка будет не таким «мягким», как учтено в ценах, Brent может откатиться и растерять часть набранных за последнее время очков.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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