Наш индекс МосБиржи имеет тефлоновое покрытие к западному негативу, что позволяет ему успешно противность снижению нефтяных цен и снижению цен. После окончания дивидендного периода тефлон может и слезть индекса, но в моменте радуемся! Немного помогает индексу и ослабление рубля – пять дней подряд рубль по отношению к доллару снижается.

Если говорить с точки зрения технического анализа, то наличие «медвежьих расхождений» на графике USDRUB может сгенерировать в понедельник-вторник локальный игровой момент для игры на укрепления рубля. В случае «забегания» пары выше отметки 65,6733 и последующего возврата курса вниз формально можно продавать доллар и ждать укрепления рубля до 64, где проходит нижняя граница конверта Бол… Лично я рекомендовать играть на укрепление рубля не буду! Я закрою глаза на этот торговый момент. Причина банальна – как я и говорил ранее, в ноябре-декабре жду курс в районе 67-68.

Теперь взглянем на нефтяные графики… Тут сила у «быков» куда-то исчезла. Торговая война между США и Китаем вошла в горячую фазу и теперь у «быков» есть много опасений по поводу глобального роста. Объем производства нефти в Штатах вырос за неделю о 12,3 млн баррелей в сутки что близко к рекорду. Такая активность американских нефтяников не соответствует состоянию мировой экономики. 23 мая «нефтемедведи» пробили вниз декабрьский восходящий тренд и далее ничего позитивного не происходит… Потому что нефтемедведи последовательно пробили вниз технические поддержки 69,5 и 64,7. В данный момент вся надежда на зону поддержки 59,5-61. Отскочат ли цены на нефть от поддержки 59,5-61 до уровня 64,7 или не отскочат, факт заключается в том, что нефтяной рынок разобран на части и скромный спрос не соответствует огромному предложению.

Что дальше? Китайские власти в воскресенье обвинили США в срыве торговых переговоров и заявили, что Китай не поддастся давлению и не пойдет на уступки при таком подходе. А до этого, в пятницу, США объявили о повышении пошлин на мексиканские товары, а также об исключении Индии из списка развивающихся стран, в отношении которых действуют льготные условия торговли, позволяющие продавать товары в США без оплаты ввозных пошлин. Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в этом месяце на Саммите «Большой Двадцатки» в Японии. На этой неделе состоятся заседания по вопросам денежно-кредитной политики Европейского центрального банка в четверг (с публикацией обновленных экономических прогнозов), а также австралийского и индийского ЦБ. В пятницу в США выйдет статистика по рынку труда. Пока не появятся ясные перспективы заключения торгового соглашения между США и Китаем мировые рынки будет лихорадить.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»









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