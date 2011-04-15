Торговые войны разрастаются, а российские активы дорожают

В пятницу российский рынок двигался в два этапа. Изначально, попав под влияние откровенно негативного внешнего фона, индексы оказались под давлением. Однако по мере стабилизации настроений отечественные индексы смогли выйти в плюс, причем индекс МосБиржи даже символически обновил очередной исторический максимум, прибавив на закрытии 0,22%. С начала года индекс вырос на 12,5%, а за май набрал почти 4,5%. РТС к концу сессии обосновался лишь немногим выше уровней открытия, в районе отметки 1287,09 пунктов.

Новая волна бегства от рисков накрыла мировые площадки после того, как Трамп пригрозил ввести 5%-ные пошлины на весь мексиканский экспорт и повысить тарифы, если вопрос нелегальной миграции не будет разрешен.

Инвесторов встревожил тот факт, что американский лидер может слишком увлечься тарифными войнами, которые грозят перебоями в мировых цепочках поставок и усугублением самочувствия мировой экономики. К слову, еще одним поводом для беспокойства послужили данные из Китая, где промышленный PMI в мае опустился ниже 50 пунктов, выйдя в зону спада активности второй раз с начала текущего года.

В корпоративном секторе в лидеры роста вышли бумаги «Аэрофлота», которые подорожали за день на 3,7%. Причем акциям не помешала слабая отчетность, согласно которой в первом квартале убыток компании вырос в 1,5 раза. Отчасти позитивная реакция котировок была вызвана закрытием коротких позиций «на фактах» после выхода данных, поскольку хороших результатов инвесторы не ожидали. Но более значимым катализатором послужило обвальное падение нефтяных цен на ожиданиях удешевления авиационного топлива и сокращения операционных расходов компании.

На минувших выходных ситуация на торговом фронте продолжила накаляться. Китайское правительство опубликовало так называемую «белую книгу», в которой выразил готовность к переговорам с США, но при этом подчеркнул, что не боится торговой войны и будет бороться до конца, возложив на Штаты всю полноту ответственности за возникший конфликт. Также в отместку за Huawei власти КНР запустили расследование в отношении американской логистической компании FedEx, сославшись на нарушение законных прав и интересов своих китайских клиентов. Поскольку на российские активы торговые выпады Трампа не оказывают непосредственного влияния, в краткосрочной перспективе риски для отечественных индексов

ограничены. Но если негатив продолжит нарастать, бесконечно игнорировать его наш рынок не сможет.





Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"







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