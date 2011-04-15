В центре внимания рубль

Торговая динамика была разнонаправленной. Основные индексы закрылись на положительной территории, несмотря на негативный внешний фон. Лидерами роста стали акции Аэрофлота (+3,74%), поводом стала отчетность за 1-й квартал. Лидерами снижения стали акции Россетей (-3,27%). На фоне коррекции цены на нефть курс USD/RUB поднялся на максимум с середины месяца – 65,59. Объем на валютных торгах был выше обычного, но паники из-за ослабления рубля не наблюдалось.

Аэрофлот (+2,88%) отчитался за 1-й квартал по МСФО. Пассажиропоток увеличился на 16%, до 12,7 млн человек. Выручка составила 138 млрд руб., что на 23% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что из-за обесценения рубля выручка на одного пассажира в долларовом выражении сократилась. Показатель EBITDA вырос на 21%, до 21,3 млрд руб. Чистый убыток увеличился на 51%, до 15,7 млрд руб. Однако, в сегменте низкобюджетных перевозок (Победа) убыток удалось сократить на 65%, до 293 млн. при росте выручки на 64%, до 8,35 млрд руб. Долговую нагрузку удалось снизить до 4,5х EBITDA. Реакция инвесторов позитивная, несмотря на общий рост убытка. Компания сохраняет ожидания по росту объемов перевозок – до 90-100 млн через пять лет.

ЦБ повысит резервирование по валютным вкладам. Доля валютных вкладов составляет около 20% от всей депозитной массы, повышение норм резервирования по ним на 1 п.п. не усилит заметно нагрузку на капитал. Однако, это негативно отразилось на курсе рубля. Более жесткие шаги в этом направлении, на мой взгляд, исключены. Банки, на мой взгляд, не будут отказываться от валютных вкладов, за исключением тех, кто считает высокими санкционные риски, поскольку маржа по валютным операциям около 3%, а спрос со стороны населения на валютные вклады всегда будет высоким.

Ожидаю боковую динамику. Ориентир: 2630-2660 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 65,00-66,00. Закрытие вблизи 66 может спровоцировать дальнейшее обесценение рубля.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»















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