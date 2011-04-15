Рынку акция будет сложно удержать достигнутые уровни

Российский рынок акций в пятницу, когда весь мир сильно падал, закрылся ростом на 0,2%, пробив сопротивление 2640-2650 пунктов. В общем-то дорога на отметку 2700 пунктов оказалась открытой.

Но сегодня внешний фон опять резко негативный. В районе полупроцента падают американские фьючерсы. Нефть пыталась на азиатских торгах протестировать отметку 61 доллар за баррель. На таком фоне вполне логично ожидать открытия нашего рынка акций с минусом в районе полупроцента. Но что будет потом?

Последние недели феноменальный рост российского рынка акций можно объяснить только постоянно продолжающимся притоком денег. Почему скупка отечественных бумаг идет сейчас – вопрос пока остается открытым. Только недооцененностью российских акций и высокой их дивидендной доходностью объяснить это нельзя.

Будут сегодня новые деньги – устоим, не будет – можем упасть на несколько процентов. В случае возобновления покупок рекомендуем обратить внимание на Сбербанк, который даже не стал тестировать поддержку 230 руб и следующей целью роста которого является район 240 руб. Лучше рынка могут быть и металлурги из-за поддержки со стороны обесценивающегося рубля.

Неважные перспективы у «Роснефти», которая в мае сократила производство нефти больше остальных компаний.

Именно со стороны нефти идет основная угроза российским активам. За последние два дня прошлой недели сырье подешевело более чем на 10%. Ни ростом добычи нефти в Штатах и увеличением числа буровых установок, ни страхом разрастания торговой войны такой обвал объяснить нельзя. Против нефти идет очень мощная спекулятивная атака, как мы наблюдали это в конце прошлого года. Но тогда падение подкреплялось постоянными высказываниями Дональда Трампа о необходимости снизить цены. Сейчас американский лидер молчит.

Не исключено, что падение организовали какие-то крупные спекулянты в преддверии экспирации месячных фьючерсов и опционов. Тогда сегодня давление на котировки должно прекратиться.

Сейчас на часовом графике нефти намечается разворот и движению вверх можно попробовать присоединиться, но не забывая про стопы.

Если же агрессивные продажи нефтяных контрактов возобновятся, то при пробитии уровня 60 долларов за баррель следующей целью движения станет отметка 57, а потом 53 доллара за баррель.

На негативном внешнем фоне рубль вполне может в первые часы двинуться в сторону отметки 66 руб за доллар, но финал дня будет опять-таки определен притоком денег на рынок. Пока поводов для сильных движений российской валюты нет, и операции с ней стоит проводить лишь спекулятивно.





Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.