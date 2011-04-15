Эмоции инвесторов отправили нефть в свободное падение

В пятницу цены на нефть оставались в состоянии свободного падения – за день Brent потеряла порядка 5%, добравшись до минимумов середины февраля в районе 61,40 долларов за баррель. Участники рынка продолжили агрессивно выходить из длинных позиций, накопленных после четырех месяцев роста. В понедельник котировки обновили минимумы уже в области 60,75 долларов.

Главным фактором давления на черное золото послужили усиливающиеся опасения за состояние мировой экономики в контексте усиления давления Трампа на своих торговых партнеров. Помимо обострения конфликта с Пекином, американский лидер анонсировал введение с 10 июня 5%-ных пошлин на все товары из Мексики и пригрозил их дальнейшим повышением в случае неразрешения проблемы нелегальной миграции. Масла в огонь подлили слабые данные из Китай, где производственный PMI опустился ниже отметки 50 пунктов, отправившись в зону спада активности.

В условиях, когда беспокойство по поводу мирового спроса на нефть усиливается, а предложение со стороны сланцевых компаний США продолжает расти, продажи фьючерсов выглядят оправданными, особенно учитывая потенциальный ущерб для экономики от торговых войн, которые только разрастаются. И несмотря на признаки перепроданности, в обозримом будущем Brent может продолжить снижение по мере обострения страхов инвесторов, если хотя бы на одном из фронтов участники рынка не увидят спад напряженности. При сохранении текущих настроений котировки могут нацелиться на уровень 60 долларов за баррель.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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