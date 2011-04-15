Российский рынок заручился поддержкой по всем фронтам

Начало новой торговой недели выдалось более чем удачным для фондового рынка РФ, который получил как внешнюю, так и внутреннюю поддержку. После первоначальной просадки индексы перешли к активному росту на улучшении внешнего фона, где и европейские, и американские площадки вышли в плюс после недавних распродаж. Роль сыграло как отсутствие значимых новостей с торгового фронта в течение дня, так и привлекательные низкие уровни.

Покупки акций «Газпрома» и «Сбербанка» привнесли дополнительный позитив на отечественный рынок. В результате индекс МосБиржи, обновивший очередной исторический максимум, закрылся с повышением почти на 2,5%. РТС же, испытав на прочность более чем 1-летние вершины, набрал 2,19%, финишировав на отметке 1315,22.

Изначально котировки российского газового гиганта взлетели на 17%, обновив в моменте максимумы 10-летней давности на отметке 251,65 рубля за штуку на фоне массовой ликвидации коротких позиций инвесторами. Отчасти эмоции были связаны со слухами о возможном уходе Миллера в отставку, которые впоследствии не были подтверждены. Напомним, в феврале в отставку ушли два заместителя Миллера из-за скандала с воровством газа в Дагестане. К концу сессии бумаги так же резко откатились, набрав по итогам сессии 9,5%. За май акции «Газпрома» подорожали более чем на 30% на сообщениях о двукратном увеличении дивидендов.

После закрытия российского рынка настроения инвесторов на зарубежных площадках продолжили улучшаться, что в случае отсутствия негативных новостей с торгового фронта в ближайшее время способно обусловить сохранение благоприятной динамики отечественных индексов. Однако высокие уровни и нестабильность международной обстановки говорят о наличии рисков довольно агрессивной фиксации прибыли. Одним из факторов, подрывающих негатив, может послужить ситуация на нефтяном рынке, где

попытки роста привели к новой волне распродаж во второй половине торгов понедельника.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"







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