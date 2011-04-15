Акции Газпрома вернулись в 2008-й год

Неделя началась с роста. Индекс РТС достиг максимума с прошлого года. Драйвером стало ралли в акциях Газпрома (+9,49%). Лидерами снижения вновь стали акции Россетей (-2,22%). Цена на нефть обрушилась на минимум с февраля $60,50 за барр., но к заметному обесценению рубля это не привело, пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65-65,50, ажиотажа на валютном рынке не наблюдалось.

Акции Газпрома обновили максимум за 11 лет. Объем торгов был также рекордным с начала 2008 года. Поводом к росту котировок стал слух о кадровых перестановках. Фейковые новости, тем не менее, спровоцировали бурный рост котировок, который далее вызвал закрытие коротких позиций на фоне повышения размера гарантийного обеспечения и маржин-колов, что, в свою очередь, ускорило рост. Фундаментальный фон по компании позитивный. Северный Поток-2 готов почти на 60%, и есть высокие шансы на завершение строительства в 2020 году. Нельзя исключать новой волны роста котировок, но основное ралли, на мой взгляд, уже завершилось.

Сделка ОПЕК+ может быть продлена. Стремительное падение цены на нефть вынуждает ОПЕК реагировать. С высокой вероятностью участники соглашения договорятся о его продлении или, возможно, сокращении. Однако, стоит отметить, что позиция Ирана не определена, поскольку экспорт находится под санкциями США. Заявления ОПЕК пока не успокаивают рынки. Уровень $60 за баррель выглядит важным уровнем поддержки, при его пробитии вниз возможно ослабление рубля выше 66 за доллар.

Ожидаю коррекцию в пределах 1%. Рынок, скорее всего, будет охлаждаться после стремительного ралли. Ориентир: 2700 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 65,00-66,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»

















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